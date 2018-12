Niente da fare per la VBA/Olimpia Sant’Antioco anche nel match casalingo con la Lazio Pal. G. Castello, impostasi al PalaGiacomoCabras per 3 a 0.

Niente da fare per la VBA/Olimpia Sant’Antioco anche nel match casalingo con la Lazio Pal. G. Castello, impostasi al PalaGiacomoCabras con il netto punteggio di 3 set a 0: 17 a 25, 17 a 25, 20 a 25. Troppo netto il divario emerso in campo per poter sperare in un risultato diverso. Anche le altre tre squadre sarde del girone sono uscite sconfitte dalle partite disputate ieri pomeriggio. La Pallavolo Sarroch ha perso nettamente in casa, un po’ a sorpresa dopo i recenti risultati positivi, con la Fenice Pallavolo Roma, per 0 a 3 (16 a 25, 23 a 25, 20 a 25); Cus Cagliari Sandalyon e Pallavolo Olbia hanno perso in trasferta, con l’identico punteggio di 3 a 1, rispettivamente sul campo della capolista Istituto Estetico Sabaudia (25 a 15, 25 a 19, 18 a 25, 25 a 19) e dello Scarabeo Città di Castello (25 a 20, 26 a 24, 24 a 26, 25 a 23).

Sabato prossimo, 8 dicembre, alle 15.00, la VBA/Olimpia Sant’Antioco giocherà sul campo del Volley Orte, fino a ieri seconda in classifica e scivolata al sesto posto, dopo la sconfitta subita sul campo della Pol. Roma Volley per 3 a 0, con parziali pesantissimi: 25 a 17, 25 a 19, 25 a 14.