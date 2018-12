“NOI-INSIEME”, della diaspora russofona in Sardegna, sabato 8 e domenica 9 dicembre ha fatto tappa a Samugheo e Lotzorai.

“NOI-INSIEME” , nei suoi incontri itineranti a Cagliari, Iglesias, Escolca, Sassari, Alghero, Gonnesa, Samugheo e Lotzorai, ha toccato tutte le province storiche della Sardegna, in alcune località sono nati ruppi di aggregazione o di semplice contatto della diaspora russofona e di tutti coloro che sono appassionati della cultura slava, gli oltre 1.700 chilometri percorsi in questi mesi hanno, infine, rappresentato una occasione di reciproca conoscenza e scambio culturale.

A Samugheo l’iniziativa si è svolta nella splendida cornice del Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda (MURATS) con il sindaco Antonello Demelas a fare gli onori di casa insieme al Direttore di questa importante struttura museale Baingio Cuccu, e nel tempio dell’arte tessile della Sardegna è stata Antonella Meloni a guidare con competenza e grande professionalità la vasta delegazione di “NOI-INSIEME” alla scoperta delle collezioni di inestimabile valore che raccontano le tradizioni non solo del distretto tessile di Samugheo ma dell’intera Isola. Fra le proposte nate nell’ambito della giornata di incontro e scambio culturale anche la possibilità che il MURATS ospiti mostre temporanee dedicate ad alcuni dei paesi dell’area russofona e l’arte tessile sarda possa essere protagonista in alcune strutture museali di quell’area geografica.

Una vero e proprio scambio culturale quello che ha caratterizzato gli incontri della comunità immigrata russofona sia nel Mandrolisai che nell’Ogliastra: musica popolare, costumi tradizionali, strumenti musicali tipici e composizioni artistiche, senza dimenticare la presentazione delle attività dei diversi laboratori creativi e di valorizzazione della lingua madre nelle seconde generazioni e nei figli di coppie miste e ancora il laboratorio di prima consulenza digitale, tutte attività tenute con successo nel corso dell’anno preso la Parrocchia di Sant’Eulalia a Cagliari ed animate da volontari e operatori qualificati che hanno voluto, in questo modo, stimolare momenti di incontro, conoscenza, crescita reciproca nell’ambito del Progetto“NOI-INSIEME” sostenuto dalla L.R. 46/90 assessorato regionale del Lavoro Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale che vede partecipare la multinazionale diaspora russofona in Sardegna e tanti sardi interessati a conoscere le tradizioni dell’Europa orientale.

“NOI-INSIEME” della diaspora russofona in Sardegna ha fatto tappa a Samugheo e Lotzorai. Complessivamente nel corso del 2018 percorsi oltre 1.700 chilometri per presentare le tradizioni dei popoli dell’Est e promuovere la reciproca conoscenza con i diversi territori della Sardegna

