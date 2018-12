Nona sconfitta consecutiva e nono 0 a 3 per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, sul campo del Volley Club Orte. Come le precedenti, anche la partita odierna, purtroppo, n0n ha avuto storia per la squadra di Mario Della Pia, travolta con parziali che non hanno mai lasciato spazio a speranze: 25 a 15, 25 a 16, 25 a 20.

Bella vittoria, seppur sofferta, per il Cus Cagliari Sandalyon, sulla Pol. Roma 7 Volley, piegata al tie-break con i seguenti parziali: 25 a 21, 22 a 25, 25 a 22, 17 a 25, 16 a 14. La Pallavolo Olbia, viceversa, è stata piegata in casa dall’Armundia Virtus Roma, con il punteggio di 3 set a 1: 25 a 18, 16 a 25, 21 a 25, 26 a 28.

La quarta squadra sarda del girone F del campionato di serie B, la Pallavolo Sarroch, giocherà domani pomeriggio, alle 17.00, sul campo del Volley Roma.

