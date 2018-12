Nonostante la convocazione della conferenza dei servizi per il 21 e 22 gennaio 2019, la RSU Eurallumina ha confermato l’iniziativa di mobilitazione già fissata per la giornata di domani.

Nonostante sia arrivata la convocazione degli enti coinvolti per la conferenza dei servizi fissata per il 21 e 22 gennaio 2019, la RSU Eurallumina ha confermato l’iniziativa di mobilitazione già fissata per la giornata di domani, mercoledì 5 dicembre, davanti all’assessorato dell’Ambiente, capofila del procedimento. La RSU, in un comunicato, ha fatto sapere che quelle date si sarebbero dovute e potute anticipare e chiede che la conferenza dei servizi chiuda definitivamente la lunghissima istruttoria e che si proceda immediatamente alla definitiva approvazione della delibera della Giunta regionale. Per queste motivazioni hanno chiesto un incontro all’assessorato regionale dell’Ambiente ed alla provincia del Sud Sardegna ed hanno confermato l’iniziativa di domani 5 dicembre.

