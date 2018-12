Pallavolo Sarroch-Cus Cagliari (oggi alle 18.00) e VBA/Olimpia/Pallavolo Olbia (domenica alle 18.00) nella decima giornata della B di volley.

La decima giornata di andata del girone F del campionato di serie B di volley maschile propone due derby tra le quattro squadre sarde. Questa sera, alle 18.00, saranno di fronte la Pallavolo Sarroch e il Cus Cagliari Sandalyon; domani sera, alla stessa ora, al PalaGiacomoCabras di Sant’Antioco, si affronteranno la VBA/Olimpia Sant’Antioco Olbia, rispettivamente ultima e penultima in classifica, con 0 e 3 punti, le più seriamente indiziate alla retrocessione in serie C.

La squadra antiochense non è riuscita a conquistare neppure un set, avendo perso tutte le partite per 3 a 0; quella gallurese ha messo insieme tre punti, frutto di una vittoria per 3 set a 1, ed ha perso quattro partite per 3 a 1 ed altrettante per 3 a 0.

