Sabato 8 dicembre, al Teatro Centrale, andrà in scena la commedia sarda “Unu bisu”, l’incasso andrà in beneficenza.

Trascorrere la serata dell’Immacolata in compagnia di uno spettacolo di beneficenza destinato a tutte le persone che amano la commedia dialettale sarda. È questo il messaggio lanciato dal Lions Club di Carbonia, che ha organizzato, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, “Unu bisu”, una performance dialettale scritta e diretta da Gian Paolo Vaccargiu.

Sul palco del Teatro Centrale di Carbonia, sabato 8 dicembre, alle ore 18.00, si esibirà la Compagnia Teatrale Cortoghiana con una commedia in lingua sarda impersonata dagli attori Mario Pintus, Marinella Piras, Pinella Esu, Alma Pinna, Andrea Crabu ed Ornella Piras.

Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro. Si tratta di uno spettacolo per fini nobili: l’intero incasso della serata sarà devoluto dal Lions Club Carbonia all’ASD Stella Speciale Onlus.

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’organizzazione di questo evento che, come ha detto il sindaco Paola Massidda, «rappresenta un’occasione importante per festeggiare il 50° compleanno del Lions Club Carbonia e di Special Olympics, l’associazione sportiva internazionale che dal 1968 propone eventi per ragazzi disabili».

Lo spettacolo di sabato sera mira a regalare ai ragazzi speciali un momento di gioia e serenità, così come sta avvenendo in occasione della Sulcis Inclusion Cup, un torneo di calcio a 5 unificato con squadre miste composte da ragazzi disabili, amministratori e sindaci di 10 Comuni del Sulcis (Carbonia, Portoscuso, Perdaxius, Masainas, Tratalias, Villaperuccio, Domusnovas, Nuxis, Santadi e Musei).

A Carbonia la Sulcis Inclusion Cup si svolgerà venerdì 21 dicembre, alle ore 17.00, al palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici.

