Sabato mattina, a Iglesias, verrà presentato il progetto pilota della RETE SARDA DIABETE.

Cooperazione, sostegno e responsabilità partecipata nell’assistenza e nella cura del diabete. E’ l’obiettivo della RETE SARDA DIABETE che riunisce ed unisce pazienti, associazioni, istituzioni territoriali, sistema sanitario e comunità scientifica.

Il progetto pilota, unico nel suo genere in Italia, nonché le finalità della RSD, saranno illustrate in una conferenza stampa in programma sabato 15 dicembre, alle 11.30, nella sala riunioni Hotel Artu in Piazza Sella, a Iglesias.

Durante l’incontro, inoltre, saranno resi noti gli ultimi dati sull’incidenza del diabete nell’isola e sul funzionamento del sistema dell’assistenza sanitaria, raccolti dalle diverse associazioni territoriali.

