Sarà un Capodanno speciale quello che festeggerà la città di Carbonia, con i Golaseca e Luca Martelli.

Sarà un Capodanno speciale quello che festeggerà la città di Carbonia. Dopo i festeggiamenti per l’80° compleanno e il Natale, Carbonia saluterà l’arrivo del nuovo anno con uno spettacolo che si terrà in piazza Roma, a partire dalle ore 22.30 di lunedì 31 dicembre.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Golaseca, con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia.

Il Capodanno in piazza Roma è un evento inedito per la città di Carbonia e riveste una forte valenza sociale, turistica oltre che economica per l’intero territorio. Tanti che abitualmente lasciavano la città ed il Sulcis per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, questa volta potranno restare a Carbonia per celebrare l’arrivo del nuovo anno, in quello che sarà il fulcro del Capodanno dell’intero territorio del Sulcis Iglesiente.

Sul palco saliranno la rock band sarda Golaseca e Luca Martelli, noto batterista dei Litfiba, protagonisti del live intitolato “Ride Gorilla”.

All’iniziativa parteciperanno anche la cantante Francesca Pani, la giovanissima Giulia Zedda ed il gruppo rap Piranhas.

La serata sarà presentata dal dj Angelo Fraternali.

Di seguito, il programma della serata:

Ore 22.30 Dj set

Ore 23.00 Angelo Fraternali

Ore 23.40 Giulia Zedda

Ore 24.00: brindisi di Capodanno

Ore 00.10: Francesca Pani

Ore 00.15 Golaseca in concerto

Ore 01.00 Luca Martelli in “Ride Gorilla”

Dj set fino all’alba.

