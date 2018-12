Sono in programma martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 dicembre, le partite dei quarti di finale della 56ª edizione della Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni, organizzata dalla delegazione provinciale della FIGC di Carbonia Iglesias in collaborazione con il comune di Carbonia.

Martedì 11, alle 14.45, sul campo Santa Barbara, il cui terremo di gioco è stato risistemato per l’occasione, si affronteranno Antiochense Sant’Antioco e Monteponi; mercoledì 12 sono in programma due partite, entrambe alle 14.45: Vigor Capoterra-Atletico Narcao, sul campo Santa Barbara e Marco Cullurgioni Giba-Fermassenti San Giovanni Suergiu, sul campo sportivo degli Ex Biancoblu, intitolato a Toto Cesaracciu, presso la vecchia miniera di Serbariu; giovedì 13 dicembre, infine, completerà il quadro dei quarti di finale, la partita Carbonia-Portoscuso, in programma alle 14.45, sul campo Santa Barbara.

Le semifinali sono in programma mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre, entrambe con inizio alle 14.45, sul campo Santa Barbara. Gli accoppiamenti sono già fissati: la vincente tra Carbonia e Portoscuso, contro la vincente tra Antiochense e Monteponi; la vincente tra Marco Cullurgioni e Fermassenti, contro la vincente tra Vigor Capoterra ed Atletico Narcao.

La finalissima, come ogni anno, si disputerà il 26 dicembre, sul campo Santa Barbara, con inizio alle ore 10.00.

