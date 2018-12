Sono stati svelati oggi tutti i nomi che si esibiranno la notte di San Silvestro ad Alghero sul palco del Cap d’Any, il capodanno di Sardegna che la città catalana vuole completamente rivoluzionare. Tre i pilastri fondamentali di quello che si preannuncia un evento imperdibile, musica, video ed effetti speciali trasformeranno il porto della Riviera del Corallo nel più grande club all’aperto mai concepito nell’Isola.

Le colonne portati ovviamente sono loro, i quattro dj più famosi d’Italia ed il loro Deejay Time – Reunion. Albertino, Prezioso, Fargetta e Molella portano in scena la propria storia, i brani più rappresentativi della loro lunga carriera in una sorta di “the best of” di ciò che è stata la scena musicale italiana degli ultimi 30 anni. Lo spettacolo va in scena su un palco ipertecnologico in cui giganteggia, sia a fondale che davanti alle consolle, un ledwall di ultimissima generazione. Ai controller dei video il pioniere italiano dei visual show, Glamnoise. Tra l’artista bresciano e i quattro storici dj è stato amore a prima vista, e dal 2014 in poi è Glamnoise a occuparsi di tutta la produzione video del Deejay Time, sia lo sviluppo del concept che il mix in tempo reale per uno show in cui musica e arte visiva diventano una cosa sola. A questo mix perfetto si aggiungono tutta una serie di effetti speciali costruiti per lasciare il pubblico a bocca aperta. Dopo il tradizionale spettacolo pirotecnico con cui Alghero saluterà il nuovo anno saranno geyser colorati, fiamme sceniche, spara coriandoli e altri effetti speciali a creare una scenografia spettacolare. L’opening act è stato affidato a Milla, infatti, sarà la dj ferrarese ad accompagnare il pubblico fino al countdown del nuovo anno. Stella nascente tra i selecter italiani Milla è l’artista più amata negli ambienti LGBT nazionali e d’oltre confine, tra cui il Circuit di Barcellona.

La rivoluzione pensata dal comune di Alghero, Fondazione Alghero e Unconventional Events arriva, dunque, a svelarsi nella propria completezza. Non un semplice concerto di fine anno ma uno spettacolo complesso in cui alla musica del Deejay Time – Reunion si affianca un visual show d’eccellenza e una scenografia imponente e se a questo si aggiunge la location, tra gli alberi delle barche ormeggiate addobbati a festa e le antiche mura catalane, è davvero chiara la forza della scelta.

