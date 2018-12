Stamane i Riformatori sardi hanno presentato le loro proposte per la modifica della legge sul cinema. Secondo i Riformatori sardi, la legge regionale n. 15 del settembre 2006 aveva portato grandi aspettative tra gli operatori del cinema e dei servizi sardi ha fallito i suoi due grandi obiettivi:

1) Supportare i talenti sardi per la realizzazione di prodotti cinematografici in grado di raggiungere il mercato globale, raccontando la Sardegna e producendo un importante “indotto” in termini di marketing, promozione e occupazione .

2) Attrarre in Sardegna le grandi produzioni nazionali ed internazionali, fornendo set naturali e servizi in grado di creare ricchezza e occupazione sostenibile.

«A più di dieci anni dalla sua promulgazione purtroppo la legge è rimasta da un lato inattuata sotto molti profili, a causa della sua farraginosità e inadeguatezza, dall’altra (e soprattutto!) è mille miglia lontano dai suoi obiettivi – sostengono i Riformatori sardi -. La legge si è ridotta ad essere mera occasione di distribuzione di sovvenzioni pubbliche, mettendo in atto una forma di assistenzialismo, senza alcuna reale attenzione al ritorno di immagine e economico per la Sardegna. In particolare, la Film Commission, che avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello dell’intera operazione, è ancora una struttura monca, con uno statuto inattuato e dunque priva di un organo fondamentale, nonché delle competenze e degli strumenti necessari per esercitare il ruolo dinamico e attrattivo che le compete. Per meglio controllare le risorse attribuite alla legge, la politica ha, infatti, mantenuto tutte le azioni attuative (bandi, graduatorie, assegnazioni dei contributi) in capo all’assessorato regionale della Cultura, rinunciando a qualsiasi confronto e condivisione e si è fatta stritolare dalla burocrazia quotidiana e dalla rete delle clientele. In poche parole, la gestione della legge è rimasta in capo alla burocrazia regionale, fiancheggiata da alcuni operatori locali, che hanno finito per essere i principali beneficiari di una norma che sembra un abito cucito su misura per soddisfare le esigenze di pochi, e non ha realizzato un sistema culturale ed economico, in grado di portare il vento dell’innovazione e della modernità nell’industria del Cinema in Sardegna.»

«E’ indispensabile prendere atto che il “clima” creato dai meccanismi di attuazione della legge, non è purtroppo inclusivo ed è anzi diventato un vero e proprio freno allo sviluppo dell’industria di settore – aggiungono i Riformatori sardi – . La valorizzazione dell’identità regionale sarda, criterio prioritario con il quale sono assegnati i contributi per il cinema, si è rivelato un boomerang con il finanziamento di progetti cinematografici a prescindere dalla qualità e dal successo sul mercato, e la legge è diventata una misura assistenziale, spesso a vantaggio degli stessi produttori locali. I cortocircuiti della legge hanno sempre impedito la nascita di autorevoli attività di verifica, in grado di valutare sul serio il ritorno economico e di immagine per la Sardegna, relativo ai finanziamenti attribuiti.»

«Per noi, è indispensabile riscrivere daccapo l’attuale legge regionale sul Cinema, modificando radicalmente il ruolo della Film Commission, che deve diventare il principale punto di riferimento per tutte le attività legate al cinema, strumento principe di promozione e di sviluppo economico per la Sardegna, raccordando il mondo del cinema sardo e le sue attività di servizio con il mercato globale e con la politica turistica della Sardegna – concludono i Riformatori sardi -. Non appena il centrodestra sarà forza di governo in Sardegna, chiediamo:

1) L’immediata creazione di un tavolo di lavoro tra tutti gli operatori sardi che – anche attraverso contatti nazionali e internazionali – consenta di aprirsi alle best practices nel settore per concertare le linee guida del progetto per la nuova legge e per una nuova organizzazione del comparto / cinema

2) La modifica dello statuto e del ruolo della Fondazione Film Commission, che deve coinvolgere l’intera comunità sarda e deve diventare la guida di tutti le azioni regionali nel settore.

3) I bandi, con adeguata cadenza semestrale per le produzioni e triennale per le altre attività (festival e didattica) devono, dunque, essere gestiti interamente dalla Fondazione e con occhio attento ai progetti industriali di cui devono essere il supporto;

4) L’adeguamento agli obiettivi culturali, economici e di marketing del prodotto dei criteri di valutazione dell’intervento regionale, che deve essere altresì uniformato al nuovo modo di intendere l’industria creativa, allargata a tutte le produzioni audiovisive;

5) La creazione di un organo indipendente di valutazione, che misuri periodicamente la coerenza tra le risorse investite, lo spirito della legge e la realizzazione dei suoi obiettivi di mercato e industriali.

6) La predisposizione di un codice etico (come nella regione Puglia) che eviti qualsiasi opacità e/o conflitto di interesse tra gli organi della Film Commission e i fruitori dei benefici della legge sul cinema.»

