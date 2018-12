Tentata rapina alla farmacia Bruno Dall’Apa di Monserrato, sita nella centrale via del Redentore 59. Il fatto è accaduto alle 20.00 di questa sera, quando un individuo armato di coltello e con il volto travisato da un passamontagna, è entrato nella farmacia di turno con l’intento di realizzare una rapina. Il malvivente ha minacciato il titolare con il coltello, intimandogli di aprire la cassa e consegnargli l’incasso. Noncurante del pericolo, il titolare ha reagito all’aggressore che, sorpreso dalla reazione, si è dato alla fuga a piedi, senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione di Monserrato, già in zona poiché impegnati in un apposito servizio antirapina, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’autore.

