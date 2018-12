Tore Piana (Energie per l’Italia): «L’emergenza sul prezzo del latte di pecora in Sardegna è un autentico dramma».

Il coordinatore regionale di energie Per L’Italia Tore Piana ha portato all’attenzione dei partiti facenti parte del tavolo sul programma della coalizione del Centro destra, sardista ed autonomista, la situazione drammatica che in queste settimane la Sardegna sta attraversando sul problema del prezzo del latte di pecora. Tore Piana ha illustrato il dramma che si sta consumando a causa di una crisi sul prezzo del latte di pecora, pagato all’allevatore ad un prezzo di 0,60 centesimi litro rispetto ai 0,85 centesimi litro della scorsa stagione. Il prezzo di 0,60 al litro, viene ritenuto non remunerativo, non copre neanche la parte dei costi fissi necessari alla produzione, se si dovesse includere la manodopera le perdite sarebbero di gran lungo superiori. Si capisce che, in questa situazione, il 90% delle aziende agro-pastorali sarde fallirebbero.

«Questa situazione – dice Tore Piana – è la causa dell’assenza di idee, strategie e soluzioni delle politiche fallimentari attuate dal centrosinistra e dal PD che governa la Regione, con il Presidente Pigliaru. Come partito politico facente parte della coalizione di centro destra, abbiamo chiesto alla coalizione stessa, nella sua interezza di soffermarsi oggi, su tale emergenza e dare un segnale a questo comparto, che noi vogliamo salvare e aiutare perché crediamo con convinzione che l’agricoltura e l’allevamento, siano essenziali per la ripresa economica della Sardegna e saranno fra i primi posti, per l’attenzione della coalizione, che il settore merita. Abbiamo ed esprimiamo anche soluzioni strutturali, affinché ci sia la giusta attenzione della politica regionale su tali problematiche e dell’intero comparto, siamo pienamente soddisfatti che tutti i partiti che fanno parte della coalizione di centrodestra, abbiano accolto la nostra sollecitazione e si impegneranno ad occuparsi della soluzione delle problematiche dell’Agricoltura e, in particolare, sul prezzo del latte di pecora – conclude Tore Piana -, una volta al Governo regionale con il candidato presidente Christian Solinas.»

