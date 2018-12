Tragedia nel Centro di Accoglienza Straordinario di via Cagliari, a Villasor. Un bimbo di poco più di un anno, figlio di una donna del Mali, è morto soffocato da un boccone durante la colazione.

Tragedia nel Centro di Accoglienza Straordinario di via Cagliari, a Villasor. Verso le ore 9.20 il piccolo K.B., di poco più di un anno, figlio di un’ospite del Centro di nazionalità del Mali, per via di un boccone della colazione andatogli di traverso, accusava i segni di soffocamento dovuti all’ostruzione delle vie aeree. Sono stati subito allertati i soccorsi ed un’autoambulanza medicalizzata del 118 si è recata immediatamente sul posto. Viste le gravi condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, partito da Cagliari, è arrivato in pochi minuti. Le manovre di rianimazione sono proseguite in prossimità del campo sportivo di Villasorì, dove il piccolo era stato trasportato dall’autoambulanza per il successivo trasbordo sull’elicottero. Purtroppo, dopo quasi due ore di tentativi, l’equipe medica ne ha dichiarato il decesso per arresto cardiocircolatorio.

