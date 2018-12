Un 29enne di Sant’Andrea Frius ha perso la vita finendo fuori strada con la sua Polo Volkswagen sulla SP 10, nei pressi di Donori.

I carabinieri della stazione di Barrali, unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile, sono intervenuti sulla SP 10 km 0,700, nei pressi di Donori, per un sinistro stradale in cui ha perso la vita Nicola Pintus, 29enne di Sant’Andrea Frius. Il giovane ha perso il controllo della sua Volkswagen Polo per l’alta velocità e, non avendo legata la cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dal veicolo finendone poi schiacciato. Inutile l’intervento del 118, arrivato insieme ai militari, per soccorrere il giovane deceduto sul colpo.

