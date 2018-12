Un corso per entrare nel mondo del lavoro e diventare imprenditori.

L’associazione TDM 2000, comunica l’attivazione dei corsi di formazione per la trasmissione di competenze utili al lavoro e all’imprenditoria, rivolti a 15 giovani residenti in Sardegna di età inferiore ai 35 anni. La partecipazione al corso sarà gratuita. Gli incontri del corso, che si terranno a Cagliari, saranno nove, uno per ciascuna delle competenze strategiche fondamentali nel mercato del lavoro, per un totale di 54 ore. L’iscrizione al corso sarà gratuita. Coloro che fossero interessati a partecipare dovranno compilare il format di iscrizione al seguente link: https://goo.gl/forms/daI9PvLdQbbjzhj03

Martedì 11 dicembre, alle ore 18.30, nell’Hostel Marina di Cagliari, vi sarà inoltre un incontro di presentazione del programma. Il corso si svogle nell’ambito del progetto internazionale “WORTH – Youth Employment at the WORK Life THrough Long-Term Employability Skills”, realizzato nell’ambito del Programma Erasmus +, Azione Chiave 2 “Strategic Partnership”, della durata di 24 mesi, che si concluderà nel gennaio 2019. L’obiettivo principale di questo progetto è determinare le competenze occupazionali di lungo periodo dei giovani, individuare strategie e creare metodologie per i formatori giovanili.

