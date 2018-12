Un pescatore di Carloforte, Giuseppe Repetto, 71 anni, è disperso da questo pomeriggio nel tratto di mare tra Carloforte e Portoscuso. Uscito in barca alle prime luci dell’alba a Carloforte per una battuta di pesca, nel primo pomeriggio è scattato l’allarme quando la sua piccola imbarcazione è stata recuperata nei pressi del faro della Ghinghetta, a Portoscuso. Dell’uomo non c’era traccia. Immediate sono iniziate le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera di Cagliari, con l’impiego delle motovedette di Carloforte, Portoscuso e Sant’Antioco ed un elicottero della stessa Guardia Costiera.

