Una mega torta per festeggiare gli 80 anni di Carbonia.

Per il 18 dicembre, giorno in cui la città di Carbonia compirà 80 anni, gli organizzatori dell’evento “Natale Insieme” ed i pasticceri locali, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, realizzeranno una maxi torta da offrire a cittadini e turisti in piazza Roma, davanti al sagrato della Chiesa di San Ponziano.

Per realizzare questo grande regalo alla città, è richiesta la partecipazione dei pasticceri di Carbonia e frazioni, i quali potranno realizzare 1 metro quadrato di torta a testa. Le varie porzioni verranno poi assemblate – con sviluppo in orizzontale – il 18 dicembre in piazza Roma, confezionando una torta speciale, la torta dell’80° compleanno della città, un vero capolavoro di pasticceria artigianale.

I pasticceri interessati a partecipare all’iniziativa potranno contattare la segreteria del Sindaco, entro lunedì 10 dicembre, al seguente indirizzo: acorda@comune.carbonia.ca.it, oppure chiamando il numero telefonico 0781 694266.

Gli operatori dovranno presentare al Suape del comune di Carbonia il modello F40, al fine di comunicare l’esercizio dell’attività in una sede diversa dall’abituale, in questo caso piazza Roma.

Gli operatori dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa in materia.

Condividi... 9 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments