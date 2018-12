Venerdì mattina, al Centro Ricerche Sotacarbo, si terrà il convegno “Più efficienza: obiettivo comune. L’efficientamento nell’edilizia pubblica. Progetti ed opportunità”.

Nell’ambito dei festeggiamenti per l’80° compleanno della città di Carbonia, la Sotacarbo ha organizzato, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Carbonia, un interessante incontro pubblico che si svolgerà domani, venerdì 21 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso il Centro di Ricerche della società, sito presso la Grande Miniera di Serbariu.

Il convegno parte dall’assunto secondo cui l’efficientamento del patrimonio edilizio è necessario per avviare il recupero e il ripensamento delle città verso uno sviluppo sostenibile ed inclusivo. In questo contesto le Pubbliche Amministrazioni svolgono un ruolo chiave come promotrici e facilitatrici dell’innovazione.

All’incontro prenderanno parte il sindaco Paola Massidda e l’assessore dei Lavori pubblici e dell’Ambiente Gian Luca Lai. «Si tratta di un’occasione per fare il punto della situazione sulle azioni intraprese dalla nostra Amministrazione comunale in tema di efficientamento energetico, tra cui spicca l’aggiudicazione di un bando da 1.895.000 euro per riqualificare l’edificio comunale di via XVIII Dicembre, in cui hanno sede diversi servizi di capitale importanza per i nostri concittadini, come i Servizi sociali, l’ufficio Anagrafe, lo Stato Civile, l’ufficio Sport e Pubblica istruzione», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«L’intervento previsto si propone di realizzare un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative e di fonti energetiche rinnovabili», ha precisato l’assessore dell’Ambiente Gian Luca Lai.

