Venerdì mattina, al teatro Electra di Iglesias, si svolgerà la terza conferenza annuale del Consorzio Turistico per l’Iglesiente.

Per il terzo anno consecutivo il Consorzio Turistico per l’Iglesiente si confronta con un territorio sempre più vasto, conscio delle sue potenzialità turistiche inespresse, domani 7 dicembre, a partire dalle 9.00, nella conferenza annuale che si terrà al Teatro Electra, in piazza Pichi.

Si parlerà di numeri, statistiche, opportunità, crescita e di una nuova economia. Interverranno professionisti di settore dell’Outdoor e rappresentanti di Istituzioni.

Divulgare innanzitutto la cultura del Turismo responsabile ed ecosostenibile come opportunità di sviluppo economico per la crescita del nostro territorio come stile di vita salutare.

L’evento proposto, sarà occasione per parlare del turismo e delle scelte che il territorio e gli operatori possono intraprendere per creare un sistema integrato di un offerta turistica in chiave responsabile e sostenibile.

Una giornata di confronto allo scopo di individuare le radici dell’identità territoriale e utilizzarle come leva e richiamo per un turismo specifico ed identitario, per riscoprire i tesori e le peculiarità nel contesto geografico e culturale che li ha prodotti ed alimentati nel tempo.

E siamo fortemente convinti che ciò che qualifica di più il nostro territorio e su cui occorrerà focalizzare la maggior parte degli interventi, saranno tutte le pratiche all’aria aperta, sia attività del tempo libero e del movimento lento, sia pratiche sportive, identificate in quello che è il termine OUTDOOR.

Ora si tratta di iniziare a consolidare un percorso già intrapreso, per dare ancora maggiore centralità a questa iniziativa in modo da consentire al territorio di farsi conoscere e di diventare sempre più volano di crescita, sviluppo e occupazione.

