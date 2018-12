Martedì mattina l’Amministrazione comunale di Carbonia premierà gli studenti e gli sportivi che si sono distinti per i risultati raggiunti nel corso dell’anno 2017-2018.

Domani, martedì 18 dicembre, dalle ore 10.00, nella sala consiliare, l’Amministrazione comunale di Carbonia premierà, nel corso di una cerimonia ufficiale, gli studenti e gli sportivi che si sono distinti per i risultati raggiunti nel corso dell’anno 2017-2018. Si tratta di un riconoscimento per gli studenti che hanno confermato di possedere un eccellente capitale umano e per i tanti sportivi che con le loro prestazioni hanno dato lustro alla nostra città in tutta la Sardegna. Una città che proprio domani festeggerà il suo 80° compleanno, da celebrare alla presenza degli studenti degli Istituti scolastici e delle associazioni sportive che operano nel territorio comunale.

La cerimonia di premiazione comincerà con i saluti istituzionali del sindaco Paola Massidda, del presidente del Consiglio comunale Daniela Marras, dei membri della Giunta e del Consiglio comunale.

Il coordinamento dei lavori sarà a cura dell’assessore dello Sport e della pubblica Istruzione Valerio Piria.

Saranno presenti Giancarlo Manca, esponente della giunta del CONI Sardegna, e i presidenti e componenti delle associazioni sportive cittadine.

Per quanto concerne il mondo della scuola, interverranno Antonietta Cuccheddu, dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Angioj, Tonina Puggioni, Dirigente Scolastico dell’Istituto Gramsci-Amaldi e vari docenti e studenti delle scuole cittadine.

I premi consisteranno in targhe, coppe e medaglie.

Tanti auguri a Carbonia e congratulazioni a tutti i suoi migliori studenti e sportivi.

