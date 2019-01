A Carbonia sono state raccolte circa 200 firme per l’iniziativa popolare a favore dell’introduzione dell'”educazione alla cittadinanza” come materia autonoma nelle scuole.

L’Amministrazione comunale di Carbonia – in una nota – ringrazia i cittadini che hanno apposto la propria firma a favore della proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione dell’ora di “Educazione alla Cittadinanza” come materia curricolare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sono state complessivamente più di 200 le persone di Carbonia che si sono recate presso l’ufficio Segreteria del Comune e nei banchetti allestiti in piazza Ciusa, a Carbonia, e in via Bresciano, a Cortoghiana, per sostenere un progetto – lanciato dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) – finalizzato a valorizzare il concetto di insegnamento scolastico come pilastro per la formazione di “buoni cittadini”, rispettosi delle regole alla base del vivere civile e sociale.

«L’obiettivo è accrescere nelle nuove generazioni il senso civico e di appartenenza alla comunità – ha detto il sindaco Paola Massidda -. Lo svolgimento di un’ora di lezione di educazione alla cittadinanza consentirà ai giovani di incrementare la loro conoscenza della Costituzione, del principio di eguaglianza, di educazione alla legalità e al rispetto dell’altro, nonché dell’educazione ambientale, digitale e alimentare. Ringrazio le associazioni e i cittadini che si sono adoperati, dando il loro piccolo ma tangibile contributo per far sì che questo progetto potesse cominciare a prendere corpo.»

In tutta Italia sono state raccolte oltre 78mila firme – un numero superiore rispetto a quelle previste (50mila) – a sostegno della legge di iniziativa popolare che mira a portare l’Educazione alla cittadinanza nei banchi di scuola. Un lungo cammino condiviso con tanti sindaci, amministratori locali e cittadini.

