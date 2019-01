A Sant’Antioco ritorna il progetto “Educativa di strada”, laboratori dedicati a giovani dagli 11 ai 18 anni.

Tutte le attività, la cui partecipazione è gratuita, sono organizzate dall’equipe educativa (formata da educatori professionali, pedagogista e psicologa), in collaborazione con le agenzie educative, le associazioni di promozione sociale e le società sportive del territorio. Per maggiori info è possibile contattare gli uffici della cooperativa al numero 324/9226449. La modulistica è presente sul sito del comune di Sant’Antioco,

Promuovere e facilitare la partecipazione attiva e responsabile da parte dei gruppi di giovani alla vita della città. Accompagnare e supportare alcuni gruppi informali nei diversi possibili percorsi di vita (orientamento lavorativo, scolastico, tempo libero, prevenzione al disagio). Promuovere competenze educative e preventive nei luoghi e con le agenzie del territorio. Ecco il progetto “ Educativa di strada” ( laboratori rivolti ai giovani di Sant’Antioco dagli 11 ai 18 anni) avviato dal comune di Sant’Antioco in collaborazione con il Consorzio Territoriale Network Etica Italia e con la cooperativa “Dimensione Umana”. Tra le finalità principali del progetto S.E.D.S, la prevenzione attraverso la promozione dell’aggregazione, della cultura e della socializzazione, creando interessi che arricchiscano i ragazzi e li rendano protagonisti. L’educativa di strada, infatti, prevede l’attivazione di interventi a favore di preadolescenti ed adolescenti svolti da educatori direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione spontanea dei ragazzi. Le azioni sono finalizzate alla conoscenza dei gruppi informali presenti sul territorio per favorirne l’ascolto e la consulenza e prevenire possibili situazioni di rischio. Spazio, dunque, ad attività ricreative, ludiche e animative come i laboratori di cucina, giardinaggio, di fotografia, artistici nonché escursioni all’aria aperta e tornei sportivi.

Live Translation

Contatore Visite 2468 Oggi:

Oggi: 3769 Ieri:

Ieri: 32172 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 49 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (291) Accise (32) Acqua (175) Agricoltura (967) Agricoltura biologica (9) Alcoa (317) Alimentazione (45) Allevamento (66) Ambiente (827) Ammortizzatori sociali (117) Archeologia (140) Archeologia industriale (51) Architettura (1) Arte (253) Arte contemporanea (58) Artigianato (359) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (213) Attività produttive (25) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (98) Bandi (597) Bonifiche (74) Borse di studio (78) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (74) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (182) Cinema (355) Clima (7) Commercio (173) Comunicazione & Marketing (50) Concorsi (238) Consiglio regionale della Sardegna (918) Continuità territoriale (35) Cooperazione (79) Cooperazione internazionale (116) Credito (74) Credito d’imposta (12) Crisi (59) Cronaca (952) Cucina (38) Cultura (1.483) Fotografia (72) Libri (274) Mostre (85) Teatro (116) Danza (9) Decentramento (34) Difesa (9) Diritti civili (21) e-commerce (1) Economia (71) Edilizia (123) Edilizia pubblica (65) Edilizia scolastica (16) Editoria (46) Elezioni (559) Emigrazione (4) Energia (198) Energie rinnovabili (69) Enogastronomia (17) Enti locali (1.262) Escursionismo (87) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (247) Eventi (941) Expo 2015 (266) Famiglia (5) Fauna sarda (30) Feste (626) Feste commemorative (86) Fiere (121) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (16) Forestazione (100) Formazione professionale (235) Forze Armate (115) Gal Sulcis (28) Gemellaggio tra comunità (42) Giochi (5) Giornalismo (101) Giustizia (30) Governo (58) Guardia Costiera (77) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (231) Impresa (168) Incendi (81) Industria (347) Informatica (21) Informazione (67) Insularità (18) Integrazione sociale (31) Istituzioni (2) Istruzione (223) Lavori pubblici (472) Lavoro (754) Leggi (73) Libertà (2) Lingua blu (51) Lingua sarda (57) Mare (153) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (141) Microcredito (35) Miniere (92) Monumenti aperti (94) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (81) Musica (1.585) Natura (160) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (99) Numismatica (3) Opere pubbliche (5) Pace (55) Parchi (35) Parco Geominerario (151) Pari opportunità (31) Parlamento europeo (158) Partiti politici (179) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (124) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (139) Pittura (62) Politica (626) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (25) Poste (75) Previdenza (32) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (104) Protezione Civile (144) Province (98) Provincia (20) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (4) Publiredazionale (1) Raccolta differenziata (94) Referendum (105) Regione (908) Religione (42) Ricerca scientifica (80) Ricerca tecnologica (98) Rifiuti (64) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.434) Scienza (35) Sciopero (43) Scuola (355) Selezione personale (2) Servitù militari (95) Servizi (351) Servizi sociali e assistenziali (115) Servizio civile (51) Shopping (52) Sicurezza del cittadino e del territorio (204) Sicurezza in mare (28) Sicurezza stradale (51) Sider Alloys (15) Sindacato (151) Sociale (724) Solidarietà (267) Spettacolo (378) Sport (2.349) Altri Sport (31) Calcio (167) Storia (290) Sviluppo (152) Sviluppo imprenditoria (22) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (408) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (21) Traffico (31) Trasporti (819) Tributi locali (141) Turismo (680) Unesco (2) Unione europea (95) Università (248) Urbanistica (203) Vacanze (20) Viabilità (153) Vini (168) Viticoltura (43) Volontariato (119) Zona franca (63) Zone Franche Urbane (20)

Frammenti di vita – di Salvatore Cara – € 10,00 – ISBN 9788897397397