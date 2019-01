Andrea Pia è il nuovo allenatore dello Stintino Calcio, subentra all’esonerato Fabio Levacovich. Lo ha annunciato questo pomeriggio la dirigenza del club biancoceleste che ringrazia il mister ed il suo staff per la serietà, la correttezza umana e l’impegno profuso in questi mesi ed augura all’ormai ex allenatore, un futuro roseo della carriera sportiva.

Andrea Pia, ex Macomerese, Ghilarza, Torres giovanile e rappresentativa giovanissimi, con diploma di Match Analyst conseguito a Coverciano, avrà come vice e preparatore atletico Alessandro Masotti, già nello staff tecnico di Stefano Udassi nella stagione 2017-2018 ed in altre occasioni nello staff tecnico dello Stintino Calcio.

Alessandro Masotti in passato ha lavorato per diversi club, tra i quali Nuorese, Alghero, Torres e Porto Torres.

