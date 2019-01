Antonello Peru (Forza Italia): «Senza un ripensamento sulla gara, sarà cancellato il Centro analisi di Sassari, uno sfregio per il territorio».

Nessun ripensamento dalla Giunta regionale sulla gara per la fornitura ai laboratori analisi ed il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonello Peru, lancia l’ultimatum: «Senza un dietrofront – spiega Antonello Peru in un un’interrogazione – il piano di riordino dei laboratori targati Ats, elaborato dalla Regione, avrà come effetto immediato la soppressione di Sassari dai quattro hub isolani. Un ulteriore schiaffo al territorio. E’ inconcepibile la decisione di suddividere l’Isola in un poker di hub distribuiti su Cagliari, Oristano, Nuoro e Olbia – aggiunge Antonello Peru – cancellando così Sassari come punto di riferimento per gli esami medici, i prelievi ematici e le analisi cliniche».

La proposta del consigliere forzista contrasta con l’assetto varato: «Vogliamo che il laboratorio analisi abbia il suo motore a Sassari. Il capoluogo ha una macchina attrezzata per gestire la macchina, per cui non si comprende questa abolizione. Siamo certi che, oltre i laboratori analisi Ats, anche l’Aou potrebbe garantire questo servizio, lasciando così l’hub unico al nord Sardegna. Il riordino non tiene conto delle cifre. Secondo i dati emersi negli ultimi anni sul bacino di Sassari il numero di analisi si aggira su due milioni di esami (esterni) all’anno, più altre migliaia (che si indirizzano dal laboratorio di base all’Aou) e 20 operatori impegnati nelle diverse attività solo nel complesso del capoluogo. Ad Olbia l’attività si dimezza rispetto a Sassari. Si tratta quindi di una rivisitazione illogica ed insensata con un assetto senza nessun criterio. Non solo. A questi disagi si aggiungano i rischi legati al trasporto dei campioni e al costo per il trasferimento verso la Gallura. Lo smembramento del laboratorio analisi certifica la continua erosione della sanità a Sassari – conclude Antonello Peru -, con un declino dell’offerta sanitaria inaccettabile per i pazienti».

