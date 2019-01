AOU di Sassari: si avvia alla conclusione la demolizione del Palazzo rosso.

La demolizione del Palazzo rosso si avvia a conclusione. In tre mesi circa di operatività, la ruspa con il lungo braccio meccanico e la pinza idraulica ha ridotto in briciole gli otto piani dell’edificio che, sino al 2012, ha ospitato i reparti poi trasferiti nell’ala sud del Santissima Annunziata. Resta ancora in piedi un piano e mezzo, quello sul quale in questo momento stanno operando le ruspe.

La ditta incaricata dei lavori, la Salc, proseguirà le opere sino allo sgombero totale del piazzale da tutti i detriti provocati dall’abbattimento del palazzo e quindi alla costruzione della nuova palazzina per il dipartimento Tutela salute donna-bambino.

Per i restanti lavori di riqualificazione, è in corso l’approvazione del progetto esecutivo quindi la convocazione della conferenza dei servizi, prevista per i primi di marzo.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments