Basket: in serie C l’Automek Calasetta ospita la capolista Basket Olbia; in serie D il girone di ritorno si apre con Scuola Basket Carbonia-Basket Quartu e Sulcispes-Scuola Basket Cagliari.

L’Automek Calasetta ospita la capolista Basket Olbia, alle 18.00, per la settima giornata del girone di ritorno della prima fase del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra di Simone Frisolone, quarta in classifica con 18 punti, a dieci lunghezze dalla vetta con una partita in meno disputata, tenta l’impresa, anche per riscattare la netta sconfitta subita la scorsa settimana sul campo della Ferrini Delogu Legnami Quartu, per 95 a 61.

In serie D, il girone di ritorno si apre con la Scuola Basket Miners Carbonia di Marco Dessì impegnata in casa, alle 18.00, contro il Basket Quartu, decisa a riscattare l’inattesa sconfitta casalinga subita per un solo punto, 77 a 76, nell’ultimo turno del girone d’andata contro il Basket San Salvatore; la Sulcispes gioca domani, domenica 13 gennaio, al PalaGiacomoCabras, alle 20.30, contro la Scuola Basket Cagliari. La squadra di Paolo Massidda arriva a questa partita reduce da tre vittorie consecutive, conquistate nell’ordine con la Frongia’s Caffè Vitalis per 85 a 51, il Basket San Salvatore per 72 a 57 e, infine, il Basket Quartu, per 63 a 48.

