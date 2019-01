Basket: in serie C Silver l’Automek alle 20.00 sul campo della Sef Torres; in serie D alle 19.00 Nuoro-Sulcispes, alle 18.00 Scuola Basket Miners Carbonia-Basket Quartu.

Dopo la bella impresa compiuta contro la capolista Basket Olbia (93 a 86), l’Automek Calasetta questa sera (inizio ore 20.00), gioca sul campo della Sef Torres, a Sassari, per la penultima giornata del girone di ritorno della fase di qualificazione del campionato di serie C Silver di basket maschile. La squadra di Simone Frisolone, quarta in classifica con 20 punti, frutto di 10 vittorie 5 sconfitte, punta alla vittoria per tenere il passo delle tre squadre che la precedono: Basket Olbia, Esperia Cagliari e Ferrini Legnami Delogu Quartu Sant’Elena.

Nel campionato di serie D, giunto alla seconda giornata del girone di ritorno, la Sulcispes, reduce dalla vittoria sulla Scuola Basket Cagliari (73 a 63), alle 19.00 gioca sul campo della Pallacanestro Nuoro, un avversario sulla carta ala portata della miglior Sulcispes formato esterno. La Scuola Basket Miners Carbonia, vittoriosa la scorsa settimana nel match casalingo con il Basket Quartu A.F. Motors (68 a 50), gioca ancora in casa, alle 18.00, con la Scuola Basket Cagliari.

