Con la nuova legge, approvata ieri sera dal Consiglio regionale, la Municipalità della Nurra diventa realtà, una svolta per il territorio del Nord Sardegna. Una misura che fa esultare Antonello Peru (vicepresidente del Consiglio regionale), promotore del disegno normativo.

«Una piccola rivoluzione che comporta il riconoscimento di nuove competenze per le borgate che si allungano da Tottubella sino a La Corte passando per Campanedda, La Pedraia, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz e Argentiera – spiega il numero due dell’assemblea di via Roma -. Un nuovo modello, in grado di dare maggiore autonomia (amministrativa e finanziaria) alle frazioni.»

Il progetto attesta lo status di municipalità per delle sobborghi, distanti da Sassari quasi 40 chilometri, che hanno sinora pagato una profonda scollatura dalla città capoluogo. Un macrocosmo che accoglie quasi 3mila abitanti, dimenticati dall’area vasta turritana e privi di servizi.

«Sono inseriti nella rete metropolitana ma separati e slegati dalla città, con aspettative che sono state mortificate. Un lembo di territorio che ha dimostrato di avere una connotazione geografica, culturale, storica ed economica ben distinta dai confini amministrativi di Sassari. Con questo riordino si restituisce il ruolo chiave delle frazioni nell’assetto economico e sociale ridando centralità alla richiesta di maggiore potere decisionale e finanziario – conclude Peru -. E’ una svolta attesa in grado di favorire il rilancio economico delle borgate, che avranno ora compiti e funzioni proprie delle municipalità.»

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments