Dalle 8.00 di domenica 20 alle 10.00 di lunedì 21 gennaio, la presentazione delle liste per le elezioni Regionali in programma domenica 24 febbraio 2019.

Dalle ore 8.00 di domenica 20 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 21 gennaio 2019, dovranno essere presentate le liste, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, per le elezioni del Presidente della Regione Sardegna e del XVI Consiglio Regionale della Sardegna, in programma domenica 24 febbraio 2019.

Al fine di consentire l’assolvimento degli adempimenti previsti in occasione della presentazione delle liste dei candidati, l’Ufficio Elettorale del comune di Carbonia, sito in via XVIII Dicembre, osserverà orari di apertura straordinari:

• Giovedì 17 gennaio, apertura anche nelle ore pomeridiane, dalle ore 15.30 alle ore 19.00;

• Venerdì 18 gennaio, apertura anche nelle ore pomeridiane, dalle ore 15.30 alle ore 19.00;

• Sabato 19 gennaio, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.00;

• Domenica 20 gennaio, orario continuato dalle 8.00 alle 20.00;

• Lunedì 21 gennaio, orario continuato dalle 8.00 alle 20.00.

