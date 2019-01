Domani, venerdì 25 gennaio, alle 16.00, in Piazza Roma, a Carbonia, Forza Italia terrà una conferenza stampa per illustrare le iniziative per i 25 anni del movimento.

Domani, venerdì 25 gennaio, alle 16.00, in Piazza Roma, a Carbonia, Forza Italia terrà una conferenza stampa per illustrare le iniziative che, in occasione dei 25 anni dalla fondazione del movimento di Silvio Berlusconi, daranno luogo ad una nuova mobilitazione nei territori per rilanciare i temi e i valori del programma del centro-destra. Saranno presenti i candidati, Luigi Biggio, Claudia Cannas, Maurizio Cucchiara e Claudia Mariani, alle elezioni regionali del 24 febbraio della circoscrizione di Carbonia-Iglesias.

