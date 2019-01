Domenica 3 marzo 2019 la città di Carbonia sarà l’epicentro del divertimento nel Sulcis con la tradizionale sfilata di Carnevale, caratterizzata dalla presenza di carri allegorici e gruppi mascherati. Un evento all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, capace di coinvolgere giovani e meno giovani.

Un’iniziativa che il comune di Carbonia organizzerà grazie all’importante supporto della Pro Loco e in stretta collaborazione con le associazioni, i ristoratori e le attività produttive del territorio.

«Il nostro obiettivo è promuovere, sulla falsariga di quanto organizzato in occasione dell’evento “Natale Insieme”, una serie di eventi collaterali alla tradizionale sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, coinvolgendo anche le attività produttive e i ristoratori della città, che potranno proporre un menù turistico da offrire a prezzo fisso ai cittadini e ai visitatori che arriveranno a Carbonia», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Come ha precisato l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca, «martedì 29 gennaio, alle ore 18.00, nella sala riunioni della Torre Civica, l’Amministrazione comunale incontrerà i ristoratori interessati a partecipare al Carnevale di Carbonia, per stabilire con loro tutti gli aspetti propedeutici alla buona riuscita dell’evento. Nell’occasione verrà anche definita, sempre in collaborazione e condivisione con le attività produttive cittadine, una linea da seguire in vista degli eventi successivi al Carnevale».

I ristoratori interessati a partecipare all’iniziativa potranno contattare la segreteria del Sindaco al seguente indirizzo: acorda@comune.carbonia.ca.it , oppure chiamando il numero telefonico 0781 694266.

