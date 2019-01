E’ deceduto stamane il pedone 90enne travolto ieri sera, in via Sulcis, a Teulada, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Proseguono le indagini per individuare il responsabile, accusato ora di omicidio stradale.

E’ deceduto stamane il pedone 90enne travolto ieri sera, intorno alle 18.30, in via Sulcis, a Teulada, mentre attraversava la strada, all’ingresso del paese, sulle strisce pedonali. L’investitore è fuggito senza prestare soccorso all’anziano pedone che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sirai di Carbonia per le cure mediche, in codice rosso ma, in un primo momento, non in pericolo di vita, nonostante le numerose fratture riportate nell’impatto con l’auto investitrice e la conseguente caduta sull’asfalto. Le condizioni dell’uomo si sono aggravate nel corso della notte e stamane ha cessato di vivere, nel reparto di Traumatologia, dove si trovava ricoverato.

Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri della Compagnia di Carbonia per individuare il responsabile, accusato ora di omicidio stradale.

