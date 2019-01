Emergenza ascensori all’ospedale Santa Barbara di Iglesias. Si è guastato l’unico ascensore disponibile e molti pazienti non hanno potuto fare le visite specialistiche.

Emergenza ascensori all’ospedale Santa Barbara di Iglesias. La denuncia arriva da una donna di Piscinas, Serenella Carta, che si è recata al Santa Barbara per sottoporre ad una visita specialistica l’anziana madre: «L’unico ascensore funzionante si è guastato e tantissimi pazienti che non potevano fare le scale non hanno potuto fare le visite specialistiche compresa mia madre di 88 anni, quelli in sedie a rotelle e tanti altri».

«Complimenti per l’organizzazione della ASL al servizio dei cittadini – aggiunge Serenella Carta -. Il problema è che ci sono 4 ascensori, 2 guasti da anni, uno mi hanno detto da circa un mese. L’ospedale ha cinque o sei piani, sono tutti ambulatori per pazienti esterni, non è ammissibile che si possa contare e garantire il servizio su un unico ascensore con una mole di pazienti non indifferente. E’ veramente vergognoso.»

«Quando siamo rientrate a casa – conclude amaramente Serenella Carta – abbiamo visto il servizio di Videolina del direttore generale ATS Fulvio Moirano che fa un bilancio positivo dell’azienda unica…sì, sì, un grande risultato. Come distrugge la sanità sarda.»

