Francesco Desogus (M5S): «Orgogliosi di essere l’unica formazione che dovrà raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni regionali».

«Siamo orgogliosi di essere l’unica formazione politica che dovrà raccogliere le firme per potersi presentare alle prossime elezioni regionali. Anche questo dimostra la nostra differenza dai partiti tradizionali, che nel 2013 approvarono una legge elettorale con l’unico obiettivo di danneggiarci. Non ci sono riusciti e non ci riusciranno neanche stavolta, perché il Movimento 5 Stelle è una realtà anche in Sardegna, come le elezioni dello scorso 4 marzo hanno dimostrato.»

Lo afferma il candidato del Movimento 5 Stelle alle prossime regionali, Francesco Desogus.

«Stare nelle strade e nelle piazze a contatto con la gente sarà una occasione per parlare del nostro programma – conclude Francesco Desogus -, per cui invitiamo tutti i sardi a venire ai nostri banchetti e a recarsi negli uffici comunali per mettere una firma a sostegno delle nostre liste: sarà il primo modo per iniziare a cambiare l’isola.»

