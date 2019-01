Gianluigi Rubiu (FdI): «Basta con la lottizzazione politica di dirigenti e primari negli ospedali sardi».

«Basta con la lottizzazione politica di dirigenti e primari negli ospedali sardi.» Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu critica con fermezza le ultime decisioni dell’assessorato della Sanità. «Dopo aver sfasciato i presidi ospedalieri della Sardegna – attacca il consigliere regionale di minoranza – ed aver umiliato i pazienti, con la desertificazione dei reparti e i tagli nelle corsie, il centrosinistra sta dando vita ad un meccanismo perverso con la nomina dei dirigenti in ruoli chiave della sanità. Un’operazione spregiudicata ed arrogante da parte dell’assessore della Sanità – aggiunge Gianluigi Rubiu – che sostituisce nelle direzioni di presidio ospedaliero di area omogenea dirigenti probabilmente colpevoli di voler con fatica risolvere i problemi del territorio. Uno scandalo senza precedenti che deve essere bloccato. Invochiamo l’azzeramento delle nomine, che sembrano adottate senza un criterio logico. Con la riforma del comparto il Sulcis Iglesiente ha visto la sforbiciata dei reparti negli ospedali, con la riduzione dei servizi che si è tradotta nel collasso delle prestazioni – conclude Gianluigi Rubiu -. La maggioranza ha sottovalutato per anni le istanze del territorio, salvo ora spartire le ultime caselle disponibili per gestire la sanità nei prossimi cinque anni.»

Live Translation

Contatore Visite 2482 Oggi:

Oggi: 4742 Ieri:

Ieri: 30528 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 35 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (291) Accise (32) Acqua (175) Agricoltura (962) Agricoltura biologica (9) Alcoa (316) Alimentazione (45) Allevamento (66) Ambiente (823) Ammortizzatori sociali (117) Archeologia (137) Archeologia industriale (51) Arte (253) Arte contemporanea (58) Artigianato (358) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (213) Attività produttive (25) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (98) Bandi (597) Bonifiche (74) Borse di studio (78) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (73) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (182) Cinema (355) Clima (7) Commercio (173) Comunicazione & Marketing (50) Concorsi (238) Consiglio regionale della Sardegna (918) Continuità territoriale (34) Cooperazione (78) Cooperazione internazionale (116) Credito (74) Credito d’imposta (12) Crisi (59) Cronaca (945) Cucina (38) Cultura (1.482) Fotografia (72) Libri (274) Mostre (85) Teatro (115) Danza (9) Decentramento (34) Difesa (9) Diritti civili (21) e-commerce (1) Economia (71) Edilizia (123) Edilizia pubblica (65) Edilizia scolastica (16) Editoria (46) Elezioni (550) Emigrazione (4) Energia (197) Energie rinnovabili (69) Enogastronomia (17) Enti locali (1.258) Escursionismo (87) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (247) Eventi (940) Expo 2015 (266) Famiglia (5) Fauna sarda (30) Feste (625) Feste commemorative (86) Fiere (121) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (16) Forestazione (99) Formazione professionale (231) Forze Armate (115) Gal Sulcis (27) Gemellaggio tra comunità (42) Giochi (5) Giornalismo (101) Giustizia (28) Governo (57) Guardia Costiera (77) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (229) Impresa (167) Incendi (81) Industria (346) Informatica (21) Informazione (67) Insularità (18) Integrazione sociale (31) Istituzioni (2) Istruzione (223) Lavori pubblici (469) Lavoro (751) Leggi (73) Libertà (2) Lingua blu (51) Lingua sarda (57) Mare (153) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (140) Microcredito (35) Miniere (92) Monumenti aperti (94) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (81) Musica (1.580) Natura (160) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (99) Numismatica (3) Opere pubbliche (5) Pace (54) Parchi (34) Parco Geominerario (151) Pari opportunità (31) Parlamento europeo (157) Partiti politici (179) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (124) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (139) Pittura (62) Politica (626) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (25) Poste (75) Previdenza (32) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (104) Protezione Civile (144) Province (98) Provincia (20) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (3) Publiredazionale (1) Raccolta differenziata (94) Referendum (105) Regione (905) Religione (42) Ricerca scientifica (80) Ricerca tecnologica (98) Rifiuti (63) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.428) Scienza (35) Sciopero (43) Scuola (355) Selezione personale (2) Servitù militari (95) Servizi (351) Servizi sociali e assistenziali (115) Servizio civile (51) Shopping (52) Sicurezza del cittadino e del territorio (203) Sicurezza in mare (28) Sicurezza stradale (50) Sider Alloys (15) Sindacato (151) Sociale (721) Solidarietà (267) Spettacolo (378) Sport (2.338) Altri Sport (31) Calcio (167) Storia (289) Sviluppo (152) Sviluppo imprenditoria (22) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (406) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (21) Traffico (31) Trasporti (812) Tributi locali (141) Turismo (680) Unesco (2) Unione europea (94) Università (248) Urbanistica (200) Vacanze (20) Viabilità (153) Vini (168) Viticoltura (43) Volontariato (119) Zona franca (63) Zone Franche Urbane (20)

Frammenti di vita – di Salvatore Cara – € 10,00 – ISBN 9788897397397