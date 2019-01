Giovedì 24 gennaio, nel Centro Culturale di via Isonzo, a Iglesias, è stato presentato il nuovo servizio di gestione delle mense scolastiche.

Giovedì 24 gennaio, nel Centro Culturale di via Isonzo, a Iglesias, è stato presentato, alla presenza dei genitori degli studenti, dei docenti e dei dirigenti scolastici, il nuovo servizio di gestione delle mense scolastiche, che entrerà in funzione a partire dal prossimo 1° febbraio.

Una piccola rivoluzione per gli utenti, che potranno operare in maniera autonoma e digitalizzata, attraverso un software che permette loro di gestire i principali aspetti del servizio, con offerte personalizzabili in base alle diverse esigenze e con pagamenti effettuabili tramite bollettini MAV, uno strumento semplice e sicuro che successivamente potrà essere accompagnato anche da altre modalità di pagamento.

«La scelta di utilizzare un software gestionale per il servizio mensa – ha spiegato l’assessore della Pubblica istruzione Alessandro Lorefice – è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, per permettere un miglioramento globale del servizio, e per venire incontro alle problematiche e alle criticità espresse nel corso degli anni dalle famiglie e dall’Ufficio Pubblica Istruzione.»

Per garantire la piena fruizione da parte degli utenti e per facilitare l’utilizzo del software gestionale, il servizio è accessibile sul web all’indirizzo internet http://www.comune.iglesias.ca.it , alla sezione “Servizi”, nel “Portale genitori: servizio mensa”, tramite l’apposita applicazione scaricabile sui dispositivi mobili (smartphone e tablet), oppure attraverso linea telefonica fissa, al numero verde indicato nella lettera di presentazione e accreditamento consegnata ai genitori.

Sul sito istituzionale del comune di Iglesias è anche disponibile una pratica guida scaricabile dagli utenti, nella quale sono contenute le istruzioni per l’utilizzo del software gestionale e le domande più comuni relative al servizio.

