Giovedì sera, a Iglesias, verrà presentato il libro di Walter Cappicciola “L’altra Atlantide – Civiltà scomparse, antiche conoscenze, megalitismo e Sardegna”.

Giovedì 17 gennaio, alle 18.00, la Biblioteca comunale di Iglesias “Nicolò Canelles”, in via Antonio Gramsci 11, Walter Cappicciola presenterà il volume L’Altra Atlantide. Civiltà scomparse, antiche conoscenze, megalitismo e Sardegna (Arkadia Editore). Dialogherà con l’autore Clara Congia.

“L’Altra Atlantide” prende in considerazione l’esistenza di una o più civiltà evolute esistite prima di quelle attestate storicamente a partire dal 10.000 a.C.. La spaventosa portata dei cataclismi che cancellarono la grande civiltà che precedette la nostra è stata tramandata oralmente e poi riportata nei testi più antichi dai Sumeri, nei testi egiziani, nella Bibbia, nei libri sacri indiani e da Platone. Contribuiscono a delineare una storia meno nebulosa le recenti scoperte archeologiche che colmano in parte i vuoti che intercorrono tra la scomparsa della grande civiltà prediluviana e l’emergere dei primi popoli storici. In questo contesto, ruolo di primaria importanza giocarono la Sardegna e le genti che la abitarono. Appare anche più chiara la funzione che il megalitismo sardo si ritagliò nella cornice degli eventi generali, poiché si inseriva in un flusso di conoscenze ereditate dalla civiltà scomparsa. Walter Cappicciola ci porta dentro una storia “diversa”, misteriosa e affascinante.

Walter Cappicciola, laureato in ingegneria chimica, curioso e avido lettore, ha indirizzato la propria ricerca sulla storia e l’archeologia. Nel 2010 ha pubblicato la sua prima opera, “Antiche Civiltà Scomparse”, in cui espone la teoria, oggi largamente condivisa, della dislocazione dei poli geografici e delle conseguenze catastrofiche occorse sul Pianeta dalla fine dell’ultima Era Glaciale al Terzo diluvio universale. Le sue ipotesi di studio sono state al centro di numerosi dibattiti e conferenze.

