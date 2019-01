I candidati della lista del Partito Sardo d’Azione, con il simbolo Solinas presidente, nella circoscrizione di Carbonia Iglesias.

La lista del Partito Sardo d’Azione, con il simbolo Solinas presidente, nella circoscrizione di Carbonia Iglesias presenta come candidati, il consigliere regionale uscente Paolo Luigi Dessì, ex sindaco di Sant’Anna Arresi; Fabio Usai, consigliere comunale in carica a Carbonia, il più votato alle Amministrative del 2016; Marinella Grosso, consigliere comunale di minoranza in carica al comune di Portoscuso ed ex assessore della Cultura della provincia di Carbonia Iglesias; e, infine, Maria Grazia Macis.

Condividi... 8 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments