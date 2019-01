I candidati della lista “Noi, la Sardegna con Massimo Zedda” nella circoscrizione di Carbonia Iglesias.

Tra le liste in campo a sostegno della candidatura alla carica di governatore del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, c’è “Noi, la Sardegna con Massimo Zedda”, presente in 6 delle 8 circoscrizioni in cui è suddiviso il territoriale regionale (Cagliari, Medio Campidano, Oristano, Carbonia Iglesias, Nuoro ed Ogliastra; non è presente nelle circoscrizioni di Sassari e Olbia Tempio).

I candidati nella circoscrizione di Carbonia Iglesias sono: Roberta Cannas, Maurizio Melis, Giovanni Martino Puddu e Paola Parigi.

