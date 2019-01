Ieri pomeriggio, nel corso di specifici servizi di controllo del territorio, mirati alla prevenzione e contrasto di reati in materia di detenzione di armi e munizioni, i carabinieri del NORM della Compagnia di Carbonia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne di Carbonia ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. In particolare, i militari durante una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di S.F., hanno rinvenuto un’arma clandestina di fabbricazione artigianale, priva di matricola e perfettamente funzionante: una pistola ad aria compressa che, modificata nei congegni meccanici, era stata resa idonea allo sparo di proiettili calibro 6.35. I militari nel corso dell’ispezione hanno poi rinvenuto numerose munizioni di diverso calibro, allo stesso modo detenute illegalmente. L’arma è stata posta sotto sequestro e repertata per gli opportuni approfondimenti tecnici mentre l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Uta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nel frattempo, gli investigatori continuano le loro indagini per verificare il possibile utilizzo illecito della pistola clandestina da parte del giovane che, già gravato da numerosi precedenti penali, qualche mese fa era stato già denunciato per minaccia aggravata dall’uso di armi nei confronti di un minore.

