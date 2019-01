I carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro e i colleghi della stazione di Guspini, hanno denunciato in stato di libertà un 34enne di Pabillonis, operaio, incensurato, per il reato di riciclaggio.

I carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro unitamente ai colleghi della stazione di Guspini, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria O.R., 34enne di Pabillonis, operaio, incensurato, per il reato di riciclaggio. Alle ore 12.00 di ieri mattina, a seguito di perquisizione domiciliare, i militari rinvenivano quattro motocicli da enduro ed un quod, tutti con i telai contraffatti. Precisamente si tratta di: una moto Beta serie 300X Tuciner, 250 cc;

una moto TM Racing, 300 cc;

una moto TM Racing, 85 cc;

una moto KTM 85SX, 125 cc;

un quod Suzuki LTZ, 400 cc.

Gli accertamenti finora svolti, hanno consentito di ricondurre due dei quattro motocicli a due furti verificatisi nel territorio e precisamente, il primo avvenuto l’8 novembre 2018 presso l’hotel Sa Rocca di Guspini, ed il secondo avvenuto il 30 dicembre ad Arbus, in località Piscinas, in entrambi i casi in danno di turisti tedeschi. Le indagini proseguono per verificare la provenienza dei restanti veicoli.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments