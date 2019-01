I carabinieri della Compagnia di Iglesias questo pomeriggio hanno arrestato un 26enne del posto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante l’esecuzione di un servizio coordinato a largo raggio, disposto dal Comando Arma al fine di intensificare i controlli del territorio, sono stati i carabinieri della stazione di Nebida a riconoscere il giovane che, seppur residente a Nebida, da qualche tempo viveva nel centro storico di Iglesias: M.G., impiegato come operaio in una ditta edile, era già stato notato per le sue frequentazioni e, soprattutto, era monitorato poiché già segnalato in passato come assuntore di sostanze stupefacenti: durante il controllo odierno il 26enne, al termine delle perquisizioni, è stato sorpreso con circa 30 grammi di hashish ed alcune dosi di marijuana, quantitativo idoneo a sostenere l’accusa di spaccio. Dichiarato in arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo che verrà celebrato, con rito direttissimo, nella mattinata di domani, giovedì 24 gennaio 2019.

