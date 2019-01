I carabinieri di Quartu hanno arrestato una coppia di etnia rom per furto di liquori pregiati all’Ipermercato Carrefour.

Prosegue la proficua collaborazione fra il servizio di vigilanza dell’Ipermercato Carrefour ed i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Ieri sera, gli addetti all’antitaccheggio del centro commerciale quartese, dopo aver notato un uomo ed una donna soffermarsi con fare sospetto nel reparto superalcolici, hanno richiesto l’intervento del 112. I due sospetti nel frattempo erano usciti dal supermercato ma ad attenderli c’era già un equipaggio della Sezione Radiomobile che ha identificato l’uomo in S.A., 28enne di origine bosniaca, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, e la donna in B.C., 22enne di nazionalità romena, senza precedenti di polizia, convivente dell’uomo, entrambi residenti a Olbia.

Immediatamente bloccata, la coppia non ha potuto fare altro che estrarre dalle borse e dagli indumenti personali, diverse bottiglie di rinomati superalcolici, private del sistema anti taccheggio che, poco prima, erano state asportate dagli scaffali del supermercato unitamente ad un coltello in ceramica, cacciavite e lame utilizzate dai giovani per la rimozione delle placche antitaccheggio.

La refurtiva, del valore di 250 euro, è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale, mentre per la coppia è scattato l’arresto per furto aggravato in concorso. Su disposizione del magistrato di turno, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma mentre la donna è stata associata presso il carcere di Uta, in attesa del rito direttissimo.

