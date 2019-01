I sindaci del Sulcis Iglesiente si mobilitano per la ricostituzione della provincia del Sulcis Iglesiente. In una lettera inviata al presidente della Giunta regionale della Sardegna, al presidente del Consiglio regionale della Sardegna ed ai capigruppo del Consiglio regionale della Sardegna, scrivono che «l’attuale provincia del Sud Sardegna, costituita con la legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, ricomprende territori non omogenei per storia, cultura, tradizioni, geografia e situazione economico-sociale, ed un numero esorbitante di 107 Comuni».

«Tenuto conto degli esiti del referendum costituzionale del 2016 che a larga maggioranza ha riconfermato le Province quali enti necessari costituzionalmente garantiti – aggiungono i sindaci del Sulcis Iglesiente -, dato atto che cittadini ed amministratori comunali, sempre di più avvertono la mancanza di un ente intermedio di riferimento quale era stata la provincia cessata, che nel giro di pochi anni aveva cominciato a dare buoni risultati in termini di relazioni con i propri cittadini e realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e servizi. Considerato che per le amministrazioni comunali la ex provincia è stato il luogo di confronto e di reale pianificazione e programmazione dello sviluppo del territorio,con risultati evidenti nella realizzazione e manutenzione delle strade, scuole, controllo diretto sull’ambiente, e vari servizi. Considerata la positiva esperienza, vissuta dal nostro territorio, con l’ex provincia Carbonia Iglesias, che ricomprendeva un territorio omogeneo di 23 comuni, e vista l’impossibilità di una buona gestione di un territorio così vasto quale quello dell’attuale provincia del Sud Sardegna – concludono i sindaci del Sulcis Iglesiente -, si rivendica un provvedimento legislativo regionale per la ricostituzione della cessata Provincia.»

