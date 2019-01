Ieri sera i carabinieri della stazione di Cagliari-Sant’Avendrace hanno arrestato due giovani in flagranza di reato per furto di indumenti nel punto vendita “Vestis e Fralù”.

Ieri sera i carabinieri della stazione di Cagliari-Sant’Avendrace hanno arrestato due giovani in flagranza di reato, N.N.M., 23 anni, e A.M., 18 anni, entrambi di Monserrato. I due, intorno alle 19.30, introdottisi nel punto vendita “Vestis e Fralù”, si sono impossessati di indumenti per il valore di 225,70 euro e, dopo averli privati nel dispositivo antitaccheggio ed occultati nella borsa in loro possesso, hanno oltrepassato la barriera casse senza pagare il corrispettivo. Sono stati bloccati dai militari, nel frattempo intervenuti poiché riconosciuti dal gestore quali autori del furto di ulteriori capi di abbigliamento, per il valore di 250 euro, perpetrato nella stessa mattinata con identiche modalità. La donna, destinataria della misura della permanenza domiciliare, verrà inoltre deferita anche per il reato di evasione, poiché, allontanatasi arbitrariamente dal proprio luogo di detenzione. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Cagliari San Bartolomeo, al termine di attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà, per il furto in un esercizio commerciale, due donne di 20 e 21 anni, entrambe residenti a Sestu, poiché intorno a mezzogiorno, introdottesi nel punto vendita “Upim”, sito in piazza Repubblica, si sono impossessate di alcuni cosmetici e si sono allontanate senza pagare il corrispettivo. Sono state bloccate a breve distanza dal personale dipendente e dai militari intervenuti su disposizione della dipendente Centrale operativa. La merce recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario.

