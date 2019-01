Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, valido dalla mezzanotte fino alle 23.00 di domani, lunedì 28 gennaio. Per tutta la giornata e con progressiva attenuazione dei fenomeni dalla serata, si prevedono venti forti da Nord Ovest lungo le coste e fino a burrasca sui settori settentrionali: raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna e localmente fino a tempesta in Gallura e in prossimità dei rilievi, soprattutto quelli orientali; possibili mareggiate sulle coste esposte a Nord e ad Ovest.

E’ raccomandata la massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo in quanto, specie in presenza di forti raffiche laterali, esse tendono a far sbandare il veicolo; prestare particolare attenzione nei tratti stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre, è opportuno evitare la circolazione con mezzi telonati e caravan.

Sulle zone costiere, alla forte ventilazione è associato il rischio di mareggiate, in particolare se il vento proviene perpendicolarmente rispetto alla costa. Per questo: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere evitando la sosta sulle strutture esposte a mareggiate. Evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni.

