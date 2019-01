Il comune di Iglesias rientra nell’elenco dei Comuni ai quali la Regione Sardegna ha erogato i nuovi contributi per l’Urbanistica. Nello specifico il comune di Iglesias è beneficiario di un contributo di 125.000 euro che verranno a breve utilizzati per la pianificazione urbanistica nel centro matrice, per implementare gli strumenti recentemente adottati.

«Un ringrazio a tutti per il lavoro svolto – ha evidenziato l’assessore dell’Urbanistica Giorgiana Cherchi – che ha permesso di mettere anche questo importante tassello!»

