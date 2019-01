Il derby Villamassargia – Carbonia è la partita più attesa della quarta giornata di ritorno in Promozione, la Monteponi a Selargius, il Carloforte ospita l’Idolo.

Il derby Villamassargia – Carbonia è la partita più attesa della quarta giornata di ritorno del girone A del campionato di Promozione regionale (dirige Francesco Mulargia di Cagliari, assistenti di linea Giovanni Meloni di Carbonia e Alessandro Matta di Cagliari). Le due squadre si affrontano per la quarta volta in stagione. Nel primo turno di qualificazione in Coppa Italia il Carbonia si è imposto due volte, 3 a 1 in casa e 1 a 0 in trasferta; in campionato, a Carbonia, la partita terminò in parità, 1 a 1, con il Villamassargia avanti con un bel goal del giovane bomber Andrea Renzo Iesu, raggiunto nel finale da un calcio di rigore di Christian Cacciuto.

Il Carbonia cerca una vittoria per confermare il terzo posto e tenere a distanza il Villamassargia, al quarto posto, autentica rivelazione del campionato, da matricola, non ancora “sazia” per la salvezza ormai acquisita.

La Monteponi, in grande ripresa dopo il tormentato avvio di stagione, con 6 vittorie nelle ultime 7 giornate, gioca a Selargius (dirige Mattia Capotosto di Cagliari, assistenti di linea Michele Pisano e Marco Mattana di Cagliari). Andrea Marongiu ha rivitalizzato la squadra dopo la rivoluzione operata dalla società sul mercato e oggi la Monteponi può guardare al futuro con fiducia ed ottimismo.

Il Carloforte ospita l’Idolo (dirige Stefano Bogo di Oristano, assistenti di linea Alessio Evangelisti di Oristano e Diego Massa di Carbonia). Per i rossoblu di Massimo Comparetti, contro una squadra in difficoltà, c’è la possibilità di fare risultato.

La capolista San Marco Assemini ’80 gioca a Villasor, la prima inseguitrice La Palma Monte Urpinu a Gonnosfanadiga.

Completano il programma della giornata, le partite Andromeda-Orrolese, Arborea-Vecchio Borgo Sant’Elia, Sant’Elena-Seulo 2010.

Nel girone B del campionato di Prima Categoria, il Cortoghiana (unica squadra ancora imbattuta) gioca a Gergei, deciso a riprendersi la vetta della classifica, ora occupata dalla Villacidrese, impostasi nell’anticipo per 4 a 0 sulla Tharros. La Fermassenti ospita la Freccia Parte Montis.

L’Atletico Narcao ospita la Libertas decisa a confermare la crescita delle ultime settimane, l’Atletico Villaperuccio il Villanovafranca, l’Isola di Sant’Antioco il Circolo Ricreativo Arborea.

Completa il programma della seconda giornata del girone di ritorno, la partite Virtus Villamar-Atletico Sanluri. Anticipi disputati ieri: Oristanese-Sadali 1 a 0; Gioventù Sportiva Samassi-Seui Arcueri 3 a 0.