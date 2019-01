Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, ha partecipato stamane in Prefettura, a Cagliari, ai lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Numerosi i temi trattati. Sull’immigrazione, il leader della Lega ha detto che i dati in Sardegna sono assolutamente confortanti, considerato che nel 2018 gli sbarchi si sono dimezzati, così come pure le presenze di immigrati nelle strutture di accoglienza. Matteo Salvini ha detto inoltre che i fondi per rendere le spiagge sicure sono arrivati ai comuni di Villasimius e Muravera e al comune di Cagliari (all’incontro era presente anche il sindaco Massimo Zedda, candidato governatore per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio) sono stati già destinati fondi per la sicurezza urbana e, per la videosorveglianza, sono state finanziate iniziative nei comuni di Domus de Maria e Villamar e sono in arrivo altri 90 milioni di euro.

Il ministro dell’Interno si è soffermato anche sul caso del rimpatrio e dell’incarcerazione nell’Isola di Cesare Battisti, rinchiuso nel carcere di Massama, ad Oristano, sottolineando che il governo italiano spera in una collaborazione attiva e leale da parte degli altri governi, affinché dopo alcuni decenni restituiscano alle carceri italiane i delinquenti che devono scontare condanne definitive.

La giornata di Matteo Salvini in Sardegna, è proseguita prima con una visita al mercato di Quartu, poi con un incontro pubblico in piazza Eleonora d’Arborea a Oristano, ancora in corso, nel quale sta parlando dei principali temi al centro della campagna elettorale, energia, lavoro, trasporti, immigrazione, sicurezza… e si concluderà in serata ad Alghero.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments